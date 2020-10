OZ | Freizeit in MV - Bunt sind schon die Wälder

Liebe MV-Entdecker, Wetter soll es nicht scheitern – unsere Freizeittipps fürs Wochenende in MV sind durch den milden Herbst nicht in Gefahr. Ganz im Gegenteil: „Laubrascheln“ im Wald an der frischen Luft bringt viel Spaß für die Kinder, aber auch jede Menge Entspannung für Erwachsene. Die Bäume wechseln dieser Tage ihre Farbe von grün zu gelbgold und rotbraun. Straßen und Waldwege sind bereits mit der bunten Pracht bedeckt. Die richtige Atmosphäre um nach Ruinen, Lost Places oder mystischen Steinen Ausschau zu halten. Die Tipps dazu finden sie weiter unten. Den Wetterausblick für alle Regionen in MV gibt es also amsoll es nicht scheitern – unsere Freizeittipps fürs Wochenende in MV sind durch den milden Herbst nicht in Gefahr. Ganz im Gegenteil:bringt viel Spaß für die Kinder, aber auch jede Menge Entspannung für Erwachsene. Die Bäume wechseln dieser Tage ihre Farbe von grün zu gelbgold und rotbraun. Straßen und Waldwege sind bereits mit der bunten Pracht bedeckt. Die richtige Atmosphäre um nachoderAusschau zu halten. Die Tipps dazu finden sie weiter unten. Den Wetterausblick für alle Regionen in MV gibt es hier Kulturherbst ist eröffnet Die Auswahl unserer Freizeittipps macht deutlich: Der Kulturherbst ist in MV eröffnet. Ausstellungen und Konzerte finden trotz Corona statt. Doch in vielen Fällen müssen die Veranstalter kreativ werden. Grund sind die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. So auch beim Darßer Naturfilmfestival. Denn das zu Deutschland beliebtesten Natur- und Umweltfestivals zählende Ereignis findet fast ausschließlich im Internet statt. Bis zum 11. Oktober kann dort das Programm verfolgt werden. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier. … oder brauchen Sie mehr Action? 1500 Zuschauer dürfen die Partie des Handball-Drittligisten HC Empor Rostock gegen die Füchse Berlin II in der Rostocker Stadthalle verfolgen. Der Saisonauftakt war furios, jetzt fiebert der HC Empor Rostock seiner Heimpremiere entgegen. Wofür auch immer Sie sich entscheiden – die Ruhe des Waldes, ein Beethoven-Konzert oder temporeichen Leistungssport, ein Ereignisreiches Wochenende wünscht das OZ-Freizeitteam!